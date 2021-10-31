Лікарні, куди Михайло Добкін планує приїжджати, заздалегідь не будуть знати про візит

У Харкові проходять вибори міського голови. Про це у неділю ввечері в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розказала кореспондентка Світлана Шекера.

За її словами, не всі виборчі дільниці змогли вчасно почати прийом виборців. Зранку свої голоси віддали і кандидати на посаду мера міста.

Сьогодні не всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, на одній захворіли одразу двоє членів комісії, тому її не змогли відкрити о 8 ранку. Вже зранку проголосували 2 основні кандидати на посаду Харківського міського голови Ігор Терехов та Михайло Добкін.

Терехов зазначив, що в першу чергу голосував за інновації в місті, збереження традицій міста, які були закладені Геннадієм Кернесом, та за майбутнє Харкова. Також він додав, що хоче бачити Харків містом, яке динамічно розвивається, тим, яким би пишалися харків'яни і любили своє місто.

При цьому, за словами Михайла Добкіна, він буде збирати "надзвичайний штаб" для боротьби з коронавірусом та особисто прїжджати до лікарень, щоб подивитись на умови, в яких знаходяться люди. Також лікарні, куди Добкін планує приїжджати, заздалегідь не будуть знати про візит.

Під час виборчого процесу не обійшлося й без порушень. Про них почали повідомляти із самого ранку. Також мали місце факти фотографії бюлетенів. На одній із дільниць протокол був підписаний до закінчення голосування.

По всьому місту знаходиться велика кількість локацій, де людям роздають подарунки за те, що вони голосують. Потрібно показати "селфі" і кожен виборець отримує квиток на футбол, запрошення на безкоштовне тренування в фітнес-клуб та каву.

Явка на харківських виборах склала 22%. Увечері харків'яни почали отримувати запрошення на голосування. Згідно з результатами перших екзитполів, лідером перегонів є Ігор Терехов - 53,8% голосів, а у Михайла Добкіна - 24,5%.

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