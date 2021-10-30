У Харкові облаштують пункти вакцинації на виборчих дільницях [ Редактировать ]
І щепитися, і проголосувати завтра зможуть у Харкові. На сорока виборчих дільницях облаштують пункти вакцинації. Місто-мільйонник - нині в помаранчевій зоні.
І вимагати від людей під час голосувань сертифікат про щеплення або ПЛР-тест не будуть. Про це раніше наголосила міська влада. Нагадаю, що за крісло мера в Харкова боротимуться десять кандидатів.
по теме
На шести городских рынках открывают центры вакцинации от коронавируса
При этом местные власти рассматривают возможность открыть центры прививок в метро
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сделал заявление о вакцине Moderna
Життя невакцинованих стало на паузу. Без сертифікату про щеплення або свіжого ПЛР-тесту ані в транспорт, ані на ринок, ані в спортзал не пускають.
Для вільного життя потрібен буде ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Тож у місті ажіотаж!