І щепитися, і проголосувати завтра зможуть у Харкові. На сорока виборчих дільницях облаштують пункти вакцинації. Місто-мільйонник - нині в помаранчевій зоні.

І вимагати від людей під час голосувань сертифікат про щеплення або ПЛР-тест не будуть. Про це раніше наголосила міська влада. Нагадаю, що за крісло мера в Харкова боротимуться десять кандидатів.