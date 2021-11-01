Охорона бразильського президента застосувала силу до журналістів [ Редактировать ]
Скандал у завершальний день саміту Джі-20 у Римі. Охорона бразилійського президента Жаїра Болсонару застосувала силу до журналістів.
Телевізійника, який спитав, чому лідер країни не брав участі в заходах 31 жовтня, вдарили в живіт. Медіа-спільнота обурена і вимагає покарання за насильство. Ультраправий бразилійський президент відомий своїм скептицизмом щодо пандемії та проблеми змін клімату.
А саме ці питання були головними на зустрічі "Великої двадцятки". Загалом лідери домовилися пришвидшити вакцинацію та виробити загальні стандарти для міжнародних поїздок. А також домогтися нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.
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