Київ відсьогодні у червоній зоні. Обмеження відчують на собі здебільшого ті, хто не вакцинувався. Адже в громадському транспорті, торговельних центрах і державних установах перевірятимуть ковід-сертифікати. Тетяна Радченко продовжить.

Міський транспорт, метрополітен курсуватимуть у звичному режимі. Але скористатися ним можна буде за трьох умов: наявності COVID-сертифіката або ПЛР-тесту, або довідки про одужання від коронавірусної хвороби. Пускатимуть у транспорт і тих, хто отримав одну дозу вакцини - це "жовтий сертифікат".

За дотриманням нових ковідних правил стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Документи перевірятимуть вибірково. А тим, хто ігноруватиме "правила" - штраф. Від 17 до 34 тисяч гривень. Але це про дорослих. Дітей до 18 років обмеження не стосуватимуться.

Без "зеленого" сертифіката про повну вакцинацію, а це дві дози, заборонено працювати та відвідувати:

- торгові центри, - заклади громадського харчування, - хостели, - заклади соціального захисту, - спортивні зали, фітнес-центри, басейни.

Під забороною також проведення:

- всіх масових заходів, - планових заходів із госпіталізації.

А ось до роботи навчальних закладів влада суворіша. Школи перейдуть на "дистанційку". Дитячі садки працюватимуть. Знову таки але - за умови 100 відсотків вакцинованого персоналу двома дозами.