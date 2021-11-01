"Почервонілий" Київ: які діятимуть обмеження [ Редактировать ]
Київ відсьогодні у червоній зоні. Обмеження відчують на собі здебільшого ті, хто не вакцинувався. Адже в громадському транспорті, торговельних центрах і державних установах перевірятимуть ковід-сертифікати. Тетяна Радченко продовжить.
Міський транспорт, метрополітен курсуватимуть у звичному режимі. Але скористатися ним можна буде за трьох умов: наявності COVID-сертифіката або ПЛР-тесту, або довідки про одужання від коронавірусної хвороби. Пускатимуть у транспорт і тих, хто отримав одну дозу вакцини - це "жовтий сертифікат".
За дотриманням нових ковідних правил стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Документи перевірятимуть вибірково. А тим, хто ігноруватиме "правила" - штраф. Від 17 до 34 тисяч гривень. Але це про дорослих. Дітей до 18 років обмеження не стосуватимуться.
Без "зеленого" сертифіката про повну вакцинацію, а це дві дози, заборонено працювати та відвідувати:
- торгові центри, - заклади громадського харчування, - хостели, - заклади соціального захисту, - спортивні зали, фітнес-центри, басейни.
Під забороною також проведення:
- всіх масових заходів, - планових заходів із госпіталізації.
А ось до роботи навчальних закладів влада суворіша. Школи перейдуть на "дистанційку". Дитячі садки працюватимуть. Знову таки але - за умови 100 відсотків вакцинованого персоналу двома дозами.
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Життя невакцинованих стало на паузу. Без сертифікату про щеплення або свіжого ПЛР-тесту ані в транспорт, ані на ринок, ані в спортзал не пускають.
Це значить, що в регіоні закриті ресторани і торгово-розважальні центри, спортзали, непродовольчі магазини, школи та ВИШі. А на вулиці вийшли протиковідні патрулі, які ловлять порушників.
Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів.
Тепер пасажирам потягів, літаків, та рейсових автобусів потрібно обов'язково мати при собі крім квитка, довідку про щеплення. В іншому разі - до салону зась. У МОЗі називають це вимушеним кроком, бо країна на межі локдауну.
Наші кореспонденти проінспектували дві області, які почервоніли сьогодні - Рівненську та Миколаївську.