Німецький художник "прикотився" на кліматичний саміт [ Редактировать ]
Німецький художник та еко-активіст Арнд Дроссель у буквальному сенсі "прикотився" на кліматичний саміт у Глазго. У саморобній дротяній сфері, що символізує нашу планету, він подолав півтори тисячі кілометрів.
Усе заради того, щоби показати, наскільки вразлива Земля та як завдяки спільним діям та взаємопідтримці ми можемо здолати проблеми, які їй загрожують. Завважки сталева куля 160 кілограмів. Мандрівка з Німеччини до Шотландії зайняла близько трьох місяців.
Арнд Дроссель, художник:
Люди в Англії та Ірландії з великим ентузіазмом сприйняли мою ідею. Вони запрошували мене на обід, а також дозволяли скористатися зварювальним цехом, коли це було треба. Люди так багато допомагали, що я був вражений. Вони хочуть мати шанс на зміни. І ця сфера, власне, і є символом цього.
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