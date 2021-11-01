Володимир Зеленський прибув на Кліматичну конференцію [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський прибув у Глазго, де напередодні стартувала 26-та Кліматична конференція.
Впродовж наступних двох тижнів представники майже двохсот країн міркуватимуть, як можна подолати наслідки змін клімату.
Принц Чарльз, який представляє британську монаршу родину на заході, назвав нинішній саміт "останнім шансом" на порятунок планети.
Нагадаю, під час зустрічі у Римі країни "Великої двадцятки" домовилися утримувати глобальне потепління у межах півтора градуса за Цельсієм. А також домогтися нульових викидів вуглекислого газу до 2050-го року.
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На зібрання прибув і президент України Володимир Зеленський. Британську монаршу родину на заході представлятиме принц Чарльз.
У саморобній дротяній сфері, що символізує нашу планету, він подолав півтори тисячі кілометрів.
Це наймасштабніший захід, присвячений клімату, за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 держав світу.
Усе заради того, щоби показати, наскільки вразлива Земля та як завдяки спільним діям та взаємопідтримці ми можемо здолати проблеми, які їй загрожують. Завважки сталева куля 160 кілограмів.
Саме так у Римі стартував саміт "Великої двадцятки". Глави держав уперше зустрілися від початку пандемії. У місті - посилені заходи безпеки.