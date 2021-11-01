Президент України Володимир Зеленський прибув у Глазго, де напередодні стартувала 26-та Кліматична конференція.

Впродовж наступних двох тижнів представники майже двохсот країн міркуватимуть, як можна подолати наслідки змін клімату.

Принц Чарльз, який представляє британську монаршу родину на заході, назвав нинішній саміт "останнім шансом" на порятунок планети.

Нагадаю, під час зустрічі у Римі країни "Великої двадцятки" домовилися утримувати глобальне потепління у межах півтора градуса за Цельсієм. А також домогтися нульових викидів вуглекислого газу до 2050-го року.