В торговом центре города Бойс, который находится в американском штате Айдахо, вооруженный мужчина устроил стрельбу, вследствие которой есть жертвы. Об этом сообщает новостное агенство NPR.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции начали задерживать мужчину, однако тот отстреливался и ранил одного из правоохранителей. В результате боя ранен был и сам нападавший.

Отмечается, что всего погибли 2 человека, еще 5 получили огнестрельные ранения различной тяжести. При этом сейчас правоохранители ищут других пострадавших, а виновнику стрельбы грозит длительный тюремный срок.

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Кроме того, в самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие, инцидент случился в двух километрах от Белого дома, в общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов.

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