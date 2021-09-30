В США школьный охранник застрелил 18-летнюю ученицу (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: The New York Post
В Калифорнии охранник одной из школ застрелил 18-летнюю ученицу. Об этом сообщает The New York Post.
Трагедия произошла в школе города Лонг-Бич. Мона Родригес подралась в школе с другой 15-летней ученицей. Охранник разнял девочек и пригрозил им баллончиком со слезоточивым газом. Мона и ее противница разошлись.
Родригес села в автомобиль, где ее ждали 16-летний брат и 20-летний бойфренд и отец пятимесячного сына. Когда компания выезжала со стоянки, машина едва не сбила охранника, и тот дважды выстрелил ей вслед. Этот момент попал на видео.
Мона, сидевшая на пассажирском месте, получила ранение в голову. Ее доставили в больницу, где ей провели операцию и достали пулю, но девушка так и не пришла в создание.
Позднее врачи констатировали смерть мозга, жизнь девушки подерживают на аппарате жизнеобеспечения. Охранник отстранен от работы, ему грозит тюремое заключение.
Напомним, что утром 20 сентября в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров напал с дробовиком на университет, где учился на первом курсе. Парень успел убить 8 человек, прежде чем его обезвредили сотрудники полиции. Он остался жив, но ему ампутировали ногу. Если врачи сумеют сохранить ему жизнь, он предстанет перед судом.
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