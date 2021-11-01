Ковідний день у парламенті. Завтра Верховна Рада має виділити 800 мільйонів гривень - на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях. Щоправда, спочатку нардепи мають закінчити з розглядом поправок до держбюджету на наступний рік. Документ у першому читанні почали розглядати ще два тижні тому.

Тож за інші законопроєкти голосувати депутати поки що не можуть. Тому завтра планують зібратися і позачергово. Хочуть посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів - аж до позбавлення волі до трьох років. І обмежити доступ до парламенту невакцинованим, зокрема й нардепам.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Це стосується всіх вас - журналістів і знімальних груп також, всі, хто не мають вакцинації, мусять мати чи свіжий ПЛР-тест чи пройти на місці безкоштовно антиген-тест, який займає 15 хвилин. Це буде організовано в стінах Верховної Ради з завтрашнього дня.

Олена Кондратюк, заступник Голови Верховної Ради України: