На фронті, станом на п'яту вечора - чотири ворожі обстріли. Усі поблизу Новолуганського. Противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Втрат у війську немає. 14 порушень режиму тиші зафіксовано напередодні. З них чотири рази - ворог застосував зброю забороненого калібру. Один армієць зазнав бойового травмування. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Вирви, вирви й знову вирви. Ось - це наслідки чергового обстрілу передових армійських позицій в районі прифронтової Попасної. Навіть удень, коли на лінії зіткнення працюють спостерігачі ОБСЄ - тут стріляють.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це результати влучання, розриву мінометної міни, важкої мінометної міни. Ну а калібри трохи менше - тут взагалі не стихають. От зараз, поки ми працюємо тут, - на сусідній позиції періодично лунають кулеметні черги.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Сейчас, в последнее время чаще они стали. И до этого были обстрелы, провод нам перебили, свет. Они активизировались и ПОМки кидают, другую позицию поджигали.

Хлопці навіть зафільмували фрагмент останнього обстрілу.

Приход щас буде...(бабах) Приход!!! (свист, Бабах) Снимаю с угрозой для жизни...(бабах), о прилет... Ищем, вот он.

Ворожі міномети вдарили по наших укріпленнях надвечір. Під час обстрілу супротивник постійно корегував вогонь із дрона.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Взлетел беспилотник, мы спросили чей? Нам сказали вражеский - и мы начали его сбивать пытаться. И начали нас обстреливать 120 минами. Больше легло возле огневых.

Били упродовж кількох годин. І досить влучно.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

А щільно кладуть? Два прильоти і між ними 15, 20 метрів - тут так всюди. Біля спостережного пункту 15 метрів між мінами. Якби влучили - було б недобре.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Часа два они стреляли 120 минами по нам. Примерно 20 мин, может больше. Мы так особо не считали приходы, а считали сколько времени летит.

На щастя, на цій ділянці обійшлося без поранених.