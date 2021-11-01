COVID-19 в Україні: зафіксували майже 14 тисяч інфікувань за минулу добу [ Редактировать ]
Майже 14 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 298 людей - померли від ускладнень. Ушпиталили майже чотири тисячі хворих. Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. У червоній зоні вже 15 областей. Повністю імунізовані проти Ковіду - 7,5 мільйонів українців, це майже 17 відсотків.
по теме
Найбільше випадків в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях, а також у столиці. Київ "почервоніє" першого листопада.
Найбільше випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Натепер в Україні повністю вакцинувалися понад сім мільйонів людей.
Напередодні від ускладнень померло 692 пацієнти. Зафіксували понад 22-ві з половиною тисячі нових випадків зараження.
Згідно з даними Міністерства Охорони Здоров'я, найбільше інфікувань - в Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.
Це найбільший добовий показник летальних випадків за весь час епідемії в країні. Одужало - майже 10 тисяч людей.