Майже 14 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 298 людей - померли від ускладнень. Ушпиталили майже чотири тисячі хворих. Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. У червоній зоні вже 15 областей. Повністю імунізовані проти Ковіду - 7,5 мільйонів українців, це майже 17 відсотків.