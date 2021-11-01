Проти Білорусі запровадять нові санкції через міграційний шантаж [ Редактировать ]
Нові санкції проти Білорусі запровадить Євросоюз - за міграційний шантаж з боку Мінська. Минулого тижня дипломати ЄС внесли "незаконний перетин європейських кордонів" до переліку порушень, за які можна карати.
Як повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, це буде вже п'ятий пакет заходів проти режиму Лукашенка. Його підготують до середини цього місяця. Авторами ініціативи є Литва та Польща. Саме ці країни найбільше потерпають від напливу нелегалів із території Білорусі. Лише за минулу добу прикордонники зафіксували понад 700 спроб незаконного перетину польських рубежів.
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Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею. А Польща, Литва та Латвія просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Лукашенка.
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