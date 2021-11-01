Харків'яни рахують голоси на виборах міського голови [ Редактировать ]
У Харкові триває підрахунок голосів на виборах міського голови. Протоколи здали вже сім із дев'яти районів. За результатами паралельного підрахунку від "Опори", лідером перегонів є нинішній виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов, у нього трохи більше як 50% підтримки.
На другому місці Михайло Добкін - понад 28%. Спостерігачі "Опори" заявили про фальсифікацію протоколу на одній із дільниць на користь кандидата від влади. Під час оголошення результатів - у лідера перегонів стало на 70 голосів більше. Тож один із кандидатів тепер вимагає перерахунку бюлетенів на цій дільниці. Загалом у день виборів спостерігачі зафіксували 311 порушень виборчого законодавства.
Микола Зінченко, координатор спостереження Громадянської мережі "Опора" за виборами у Харківській обл.:
На кількох десятках дільниць ми фіксували протидію з боку членів ДВК, щоб наші спостерігачі фіксували сам процес підрахунку голосів. Це доходило до фізичної штовханини, до перекривання камер і навіть до погроз спостерігачам, погрози видалити їх з виборчих дільниць. Це призвело до того, що навіть на двох виборчих дільницях ми не довіряємо процесу підрахунку голосів.
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За результатами екзит-полу, проведеного на замовлення Комітету виборців України, Ігор Терехов - виконувач обов'язків мера Харкова, перемагає у першому турі з результатом майже 54 відсотки.
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