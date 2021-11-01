У Харкові триває підрахунок голосів на виборах міського голови. Протоколи здали вже сім із дев'яти районів. За результатами паралельного підрахунку від "Опори", лідером перегонів є нинішній виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов, у нього трохи більше як 50% підтримки.

На другому місці Михайло Добкін - понад 28%. Спостерігачі "Опори" заявили про фальсифікацію протоколу на одній із дільниць на користь кандидата від влади. Під час оголошення результатів - у лідера перегонів стало на 70 голосів більше. Тож один із кандидатів тепер вимагає перерахунку бюлетенів на цій дільниці. Загалом у день виборів спостерігачі зафіксували 311 порушень виборчого законодавства.

Микола Зінченко, координатор спостереження Громадянської мережі "Опора" за виборами у Харківській обл.: