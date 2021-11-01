Харків'яни домоглися ремонту аварійного помешкання [ Редактировать ]
Як врятувати аварійні будинки. По всій країні таких тисячі. Зведені ще за радянських часів, вони не бачили ремонту по пів століття. Люди роками оббивають пороги чиновників із проханнями перекрити дах чи полагодити каналізацію. Рік тому ми розповідали про аварійну харківську багатоповерхівку. За цей час мешканцям вдалося домогтися, щоб її відремонтували. Та виходить, що полагодити такі будинки дорожче, ніж звести новий.
Ще рік тому мешканці цього будинку на вулиці Чорноморській показували, як крізь щілини в шифері видніється небо.
Інна, мешканка проблемного будинку:
Ну вот, видите, какие дыры, вот, все течет, все течет к нам в квартиру. Нет "конька", и все туда, все вниз.
А у квартирах на другому поверсі - на голову людям падала штукатурка.
Галина, мешканка проблемного будинку:
Человек даже не ожидает, что оттуда может сверху свалиться кусочек кирпича.
Та мешканцям цього будинку пощастило - вони разом із депутатом добилися, щоб будівлю капітально відремонтували. Урешті - під'їзд відновили та замінили між поверхами перекриття.
Галина Куліш, харків'янка:
У нас прогнил пол и у нас прогнил потолок... Такого ремонта, как сейчас залили нам пол... Мы очень довольны.
Таких старих будинків у Харкові - приблизно дві тисячі. І проблему треба вирішувати комплексно. Тож за ініціативи депутатів міськради - розробили програму відновлення такого житла.
Андрій Спаський, депутат Харківської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Надеюсь, в следующем году мы сможем горсоветом проголосовать и выделить деньги на такие дома. В чем суть этих домов? Это абсолютно аварийные дома, в которых текла вода, когда идет дождь - с крыши до первого этажа. В котором старые трубы, в которых ремонт не делался по 50-60 лет. И без системного подхода, без системной программы решить этот вопрос простыми ремонтами - сейчас это невозможно. Потому что дороже этот дом ремонтировать и сохранять его в нормальном состоянии, чем построить новый, например, для тех же жителей.
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