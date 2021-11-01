Столичні волонтери започаткували флешмоб [ Редактировать ]
Напиши листа бійцеві! Столичні волонтери започаткували флешмоб. Пропонують усім охочим підтримати наших армійців на Донбасі. Щоб там - в окопах, вони відчули, кого захищають. Долучитися до цієї ініціативи може кожен. Але є умова. Написати листівку треба тільки від руки. Бо, як кажуть самі благодійники - так емоційніше.
Леона Красненкова, волонтерка:
Бійці отримують листівки... Вони нам дякують... Насправді там немає якоїсь такої кількості емоцій словесних, вони всі скоріше на обличчі, тому що для них, в них очі на мокрому місці, коли вони тримають в руках ці листівки.
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