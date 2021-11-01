Напиши листа бійцеві! Столичні волонтери започаткували флешмоб. Пропонують усім охочим підтримати наших армійців на Донбасі. Щоб там - в окопах, вони відчули, кого захищають. Долучитися до цієї ініціативи може кожен. Але є умова. Написати листівку треба тільки від руки. Бо, як кажуть самі благодійники - так емоційніше.

Леона Красненкова, волонтерка: