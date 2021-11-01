Операція "ревакцинація". Німеччина починає кампанію з імунізації так званим "бустерним" щепленням. Кому і чому додатковий захист потрібен передусім? І які обмеження чекають на тих, хто принципово відмовляється від ін'єкцій? Тетяна Логунова розкаже.

Після відносно спокійного літа, німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. У країні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня - від 15 до 28 тисяч нових хворих. Збільшується і кількість пацієнтів, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Мене дуже турбує погіршення епідемічної ситуації. Нам треба діяти. Чинний уряд і уряд, що формується, об'єднує одне - бажання не допустити занепаду нашої медичної системи.

Переважна більшість пацієнтів ковідних лікарень - невакциновані. Але є такі, хто зробив щеплення ще на початку кампанії з імунізації. Тобто, майже рік тому.

Ренате Шлоттманн, провідна інфекціоністка клініки міста Бохум:

Дедалі частіше до нас госпіталізують літніх людей, які щепилися серед перших. Таких пацієнтів близько десяти відсотків. Ми вважаємо, що їхній імунний захист із часом став слабшим.

Зробити бустерне, тобто третє щеплення, закликають усіх жителів країни, які імунізувалися більше, як пів року тому. А людям із групи ризику додаткову ін'єкцію не просто радять, а рекомендують наполегливо.

Крістоф Шпіннер, інфекціоніст клініки міста Мюнхен:

Чи доцільно ревакцинувати все населення країни - наразі сказати складно. Але факт залишається фактом - що більше антитіл, то менший ризик заразитися. Тож третє щеплення точно не зашкодить.

Для цього німці планують знову відкрити центри імунізації, які припинили роботу в середині вересня. Щоб не перевантажувати сімейних лікарів.

А от що робити з людьми, які не хочуть щепитися принципово, німці поки що не знають. Таких у країні трохи більше як 20 відсотків. Противників вакцинації вже попередили - ніхто не буде їх змушувати робити протиковідну ін'єкцію їх. А от свободи - можуть обмежити. Так, наприклад, більшість німецьких земель планують закрити доступ до громадських місць людям із негативними тестами. Пускатимуть лише щеплених і тих, хто перехворів.