Рятувальники загинули під час навчань у Бразилії [ Редактировать ]
Дев'ять рятувальників загинули під час навчань у Бразилії - на них обвалилася печера. У вишколі брали участь 26 надзвичайників. Після обвалу в пастці опинилися десятеро. Врятувати вдалося лише одного - чоловіка дістали з численними травмами й переохолодженням. Ще шестеро членів групи зазнали легких поранень. У бразильському міністерстві громадської безпеки заявили: рятувальна операція тривала майже добу. До неї залучили 75 фахівців.
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Сталося це на річці Парагвай, за десять кілометрів від міста Корумба.
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