Дев'ять рятувальників загинули під час навчань у Бразилії - на них обвалилася печера. У вишколі брали участь 26 надзвичайників. Після обвалу в пастці опинилися десятеро. Врятувати вдалося лише одного - чоловіка дістали з численними травмами й переохолодженням. Ще шестеро членів групи зазнали легких поранень. У бразильському міністерстві громадської безпеки заявили: рятувальна операція тривала майже добу. До неї залучили 75 фахівців.