За попередніми даними, водій Кіа вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з ваговозом.

На Кіровоградщині в автокатастрофі загинули троє дітей та їхній 46-річний тренер із карате. Дітям було 11, 12 і 16 років. Вони поверталися зі змагань у Вінниці - там відбувався чемпіонат України. Що сталося на дорозі - розповість Олена Бринза.

Траса Кропивницький - Кривий Ріг, неподалік від села Новошевченкове. На дорозі досі стоїть розбита вантажівка, а на узбіччі усюди уламки автівки та розкидані речі.

За попередніми даними, водій Кіа вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з ваговозом. Від удару легковик перекинувся на дах. Водій і всі пасажири, а це троє дітей, загинули на місці. Їхні тіла рятувальникам довелося вирізати із зім'ятого заліза.

Михайло, водій вантажівки:

Мне вылетает в лоб, в мою полосу машина и он идет по обочине мне в лоб, скорость приличная, перед ним идет по его полосе еще одна машина, получается, мне деться на обочину некуда, влево тоже не могу. Я жду, когда проходит машина и начинаю уходить на его полосу и в этот момент он вырывает с обочины свою машину и происходит удар.

Чому водій легковика виїхав на зустрічну - має встановити поліція.

Костянтин Тарасенко, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції України в Кіровоградській області:

За даним фактом внесені відомості до реєстру досудових розслідувань Ч3 286 ККУ, на даний час призначені всі необхідні експертизи.

І вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було 11 і 16 років, дівчинці - 12.