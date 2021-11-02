Автотроща на Кіровоградщині: загинув тренер та троє його вихованців [ Редактировать ]
На Кіровоградщині в автокатастрофі загинули троє дітей та їхній 46-річний тренер із карате. Дітям було 11, 12 і 16 років. Вони поверталися зі змагань у Вінниці - там відбувався чемпіонат України. Що сталося на дорозі - розповість Олена Бринза.
Траса Кропивницький - Кривий Ріг, неподалік від села Новошевченкове. На дорозі досі стоїть розбита вантажівка, а на узбіччі усюди уламки автівки та розкидані речі.
За попередніми даними, водій Кіа вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з ваговозом. Від удару легковик перекинувся на дах. Водій і всі пасажири, а це троє дітей, загинули на місці. Їхні тіла рятувальникам довелося вирізати із зім'ятого заліза.
Михайло, водій вантажівки:
Мне вылетает в лоб, в мою полосу машина и он идет по обочине мне в лоб, скорость приличная, перед ним идет по его полосе еще одна машина, получается, мне деться на обочину некуда, влево тоже не могу. Я жду, когда проходит машина и начинаю уходить на его полосу и в этот момент он вырывает с обочины свою машину и происходит удар.
Чому водій легковика виїхав на зустрічну - має встановити поліція.
Костянтин Тарасенко, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції України в Кіровоградській області:
За даним фактом внесені відомості до реєстру досудових розслідувань Ч3 286 ККУ, на даний час призначені всі необхідні експертизи.
І вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було 11 і 16 років, дівчинці - 12.
по теме
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".
Легковик "Рено" на швидкості влетів в евакуатор, який саме завантажував іншу машину, яка на цьому ж місці врізалася в електроопору. Працював там і наряд швидкого реагування, і слідчо-оперативна група.
Дитину ушпиталили, але в лікарні хлопчик помер. За словами очевидців, шофер мчав зі швидкістю більше ніж 100 кілометрів на годину.
Вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було одинадцять і шістнадцять років, дівчинці - дванадцять.
За кермом була 31-річна жителька Харкова. Раніше правил дорожнього руху вона не порушувала. Загиблій було близько сімдесяти років.