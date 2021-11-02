Урядовці планують посилити відповідальність за підроблення ковід-сертифікатів [ Редактировать ]
Cьогодні Верховна Рада має виділити 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях. Щоправда, спершу депутати мають завершити розгляд поправок до держбюджету на наступний рік. Головний кошторис почали розглядати ще два тижні тому.
Також нардепи хочуть посилити відповідальність за підроблення ковід-сертифікатів - винуватцям може загрожувати позбавлення волі до 3-х років. А ще планують заборонити вхід до будівлі парламенту невакцинованим депутатам, працівникам апарату і журналістам.
Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":
Це стосується всіх вас, журналістів і знімальних груп також, всі, хто не мають вакцинації, мають мати чи свіжий ПЛР-тест чи пройти на місці безкоштовно антиген-тест, який займає 15 хвилин, це буде організовано в в стінах Верховної Ради з завтрашнього дня.
Олена Кондратюк, заступник Голови Верховної Ради України:
Я би хотіла всіх застерегти від фейкової вакцинації, від фейкових сертифікатів. Ми як Верховна Рада маємо посилити відповідальність за виготовлення або свідоме використання підробних сертифікатів про вакцинації. Це теж не якесь ноу-хау України, це є в всьому європейському світі.
по теме
Документ зареєстрований в апараті Верховної Ради. Раніше повідомлялося, що Резніков може стати новим міністром оборони.
На вході до парламенту у депутатів, працівників апарату і журналістів вимагатимуть сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або тест на антиген.
Во вторник, 2 ноября, состоится внеочередное заседание парламента
Сам Резніков, до слова, вже написав заяву на звільнення, до цього часу він був міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його місце планують віддати депутатці від "Слуг" Ірині Верещук.
Кошти на кисневі станції, спрощена реєстрація інноваційних ліків проти коронавірусу, посилення кримінальної відповідальності за фейкові ковід-сертифікати.