Cьогодні Верховна Рада має виділити 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях. Щоправда, спершу депутати мають завершити розгляд поправок до держбюджету на наступний рік. Головний кошторис почали розглядати ще два тижні тому.

Також нардепи хочуть посилити відповідальність за підроблення ковід-сертифікатів - винуватцям може загрожувати позбавлення волі до 3-х років. А ще планують заборонити вхід до будівлі парламенту невакцинованим депутатам, працівникам апарату і журналістам.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Це стосується всіх вас, журналістів і знімальних груп також, всі, хто не мають вакцинації, мають мати чи свіжий ПЛР-тест чи пройти на місці безкоштовно антиген-тест, який займає 15 хвилин, це буде організовано в в стінах Верховної Ради з завтрашнього дня.

Олена Кондратюк, заступник Голови Верховної Ради України: