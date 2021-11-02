Кінець першого сезону. Бюджетний серіал у парламенті завершився. Депутати нарешті ухвалили проєкт головного кошторису. Щоправда, лише в першому читанні. Тепер Мінфін має переписати проєкт з урахуванням зауважень і повернути його до Ради для другого читання. Та на цьому сьогоднішній робочий день у нардепів не закінчився, бо ж на порядку денному ще "коронавірусний" блок законопроєктів. Що хочуть ухвалити - розкаже Ксенія Барвіненко.

Це депутати радіють ухваленому бюджету в першому читанні. Документу, який істотно загальмував роботу ради минулого тижня - присвятили й сьогоднішнє пленарне засідання. П'ять годин обранці розглядали сотні бюджетних поправок, і врешті, задоволені роботою, розійшлися...

Та не надовго. За годину збираються на позачергове засідання. А там цілий пакет "ковідних" законопроєктів. Хочуть на час карантину спростити реєстрацію лікарських засобів, зокрема новітніх - проти коронавірусу, щоб вони могли швидше опинитися в українських медзакладах.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Це всі ліки, які рекомендовані всесвітньою організацією охорони здоров'я. Які прийшли свою реєстрацію в відповідних країнах виробниках. Там якраз і були ці випробування. Там якраз вони й проходили. Бо без такого випробування ліки в принципі не можуть бути сертифіковані. Тому якраз це процедура спрощення доступу таких ліків до ринку України.

Лікам доступ хочуть дозволити, а собі - обмежити. Нардепи планують змінити правила відвідин парламенту. Від 15 листопада туди зможуть потрапити тільки власники сертифікатів про вакцинацію, негативних ПЛР-тестів чи довідок про одужання. І у кожного депутата своя "перепустка".

В мене є паперовий сертифікат про те, що я пройшла вакцинування двічі. - В "Дії", пожалуйста. - Готові до перевірок? - Конечно. Привился. Привитися всем советую. - Ковід-сертифікату немає. Я в усіх міжнародних поїздках використовую ПЛР-тести.

Візьмуться нардепи й за підроблені ковід-сертифікати. За використання - штраф до тридцяти чотирьох тисяч гривень або обмеження волі до двох років. Для лікарів, які фальсифікують документи, штраф до шістдесяти восьми тисяч, обмеження волі й заборона на певні види діяльності. А от тим, хто виготовляє фальшивки й продає їх, загрожує до ста сімдесяти тисяч гривень штрафу і реальний тюремний термін - до трьох років.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Мені здається, що цей закон занадто популістичний. Тому що наразі у поліції є всі можливості для того, щоб боротися з фейковими сертифікатами. Але якщо необхідно підвищити штрафи, щоб сказати людям - не треба такого робити, не купляти підроблені сертифікати, то напевно це варто робити.

А от законопроєкт про забезпечення лікарень киснем - депутати так і не розглянули. Документ просто не внесли до порядку денного, хоча напередодні і спікер, і обранці обіцяли виділити 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях.