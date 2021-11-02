Незвичайні мовні курси організували в Єрусалимі. Окрім вивчення нових слів, обмінюються ще й культурним досвідом. У чому їхня оригінальність і наскільки успішне таке навчання - дивіться далі.

Єрусалим. Щотижня 20 людей збираються разом, щоб поспілкуватися. Серед них ізраїльтяни та палестинці. Вони поза політикою та релігією. Вони тут, щоб зруйнувати мовні бар'єри. Хтось практикується говорити івритом, хтось - удосконалює арабську.

Мая Гіз, співзасновниця проєкту:

Це дуже сміливі люди. Вони залишають зону комфорту і перетинають якусь ментальну межу, на якій багато хто з нас застрягає під час вивчення мови. Розмовляти арабською чи івритом у Єрусалимі важливо, це не схоже на вивчення, наприклад, іспанської.

Ці зустрічі на кшталт швидких побачень. За один стіл сідає двоє учасників з різних мовних середовищ. Кожен має час як попрактикуватися у вивченні чужої мови, так і навчити іншого - своєї рідної. Аби зав'язати діалог, усім роздають спеціальні картки з темами для розмови. Що 20 хвилин, за свистком, партнерів для бесіди змінюють.

Більшість палестинців у Єрусалимі мешкає в східній частині міста. Там діти отримують лише базові знання івриту. Проте аби працевлаштуватися чи бодай вирішити питання з місцевою владою - потрібно знати мову.

Джаміла, учасниця проєкту:

Ми повинні добре говорити івритом у цій країні, щоб мати змогу легко влитися в громаду й знайти гідну роботу.

Сахар - палестинка й теж боялася заговорити івритом. Саме бажання побороти мовний бар'єр спонукало дівчину проводити зустрічі.

Сахар Мухемар, співзасновниця проєкту:

Створити цей проєкт мене підштовхнула власна потреба. Наприклад, якщо йдеш до лікарні чи торгового центру, потрібно говорити івритом. Проте це дуже складно, боїшся помилитися. А тут тебе завжди підтримають, тому така практика дається легше.

Тішаться новому досвіду й самі ізраїльтяни. Запевняють, аби порозумітися з людьми іншої культури, потрібно більше про них знати, зокрема й про мову.

Елі Беніта, учасник проєкту:

Я підтримую думку, щоб євреї більше вивчали арабську. На мій погляд, це єдиний спосіб мирно співіснувати в нашому регіоні.

Організатори запевняють, такі зустрічі - крок на зустріч одне одному в місті, де напруження в ізраїльсько-палестинському конфлікті іноді переростає в насильство. А невимушене спілкування може допомогти не лише вивчити нову мову, а й краще почути іншу людину.