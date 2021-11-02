Мати дніпровського школяра побила вчительку [ Редактировать ]
Скандал у 120 школі Дніпра. Мати шестикласника, якого вчителька математики нібито принизила, прийшла до закладу з'ясувати стосунки з педагогом. За словами директорки, її підлеглу побили ногами й довели до гіпертонічного кризу. А мати - усі звинувачення відкидає, мовляв, із вчителькою лише розмовляла. Правди шукали наші кореспонденти.
Кричала, що я тебе поб'ю, що я тобі переламаю руки й ноги. За своїх дітей я горлянку всім порву.
Директорка школи переповідає журналістам подробиці конфлікту між педагогом і матір'ю учня. Вчителька, нібито, відсадила хлопця за окрему парту, бо він бавився на уроці. Школяр поскаржився мамі. Та прийшла шукати правди, та ще й зі старшим сином. Після словесної перепалки, за словами директорки, дійшло до бійки.
Любов Рудник, директорка Навчально-виховного комплексу № 120:
Підскочила ця жінка, почали бити ногами і її повнолітній син продовжували це побиття. Це трапилося на очах у дітей. Діти вискочили з класу захистити вчителя, але вона їх назад направила до класу.
Побита вчителька математики звернулася до шкільної медсестри. Та каже - педагога ледь не довели до інсульту.
Зінаїда Шпортак, шкільна медсестра:
Она рассказала, что ее избили, у нее ноги болели. Я ей померяла давление у нее давление 180 на 100, у нее криз гипертонический был. Ее всю телепало. Я ее положила дала таблеточку.
Марині Владиславівні - так звати вчительку - 56 років. Сьогодні вона таки вийшла на роботу, утім говорити з журналістами відмовилася. Натомість свою версію конфлікту розповіла мати шестикласника. Говорить про булінг щодо її сина з боку викладачки.
Вікторія Матях, мати учня шостого класу Навчально-виховного комплексу № 120:
Учительница начала настраивать детей его класа из-за того, что он там улыбнулся, засмеялся. Я, как мать, прихожу и защищаю своих детей. Она забежала в клас, я пыталась за ней пойти, чтобы дальше общатся.
Старший син, який приходив із матір'ю до школи, наполягає - педагога й пальцем не торкнулися.
Віталій Хижняк, брат учня СШ №120:
Никогда такого не было. Для меня табу поднимать ноги или руки на женщину. Нас даже тренера учили - силу нужно показівать в зале, а не на улице.
Чи був напад - тепер встановлює поліція. Слідчі чекають на результати огляду постраждалої. А поки склали адмінпротоколи про дрібне хуліганство.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:
Якщо у вчительки будуть тілесні ушкодження, наприклад, легкі тілесні ушкодження, то будуть внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією 125 - все буде залежати від ступеня тяжкості нанесених тілесних ушкоджень. Від штрафу до адміністративного арешту на строк до 15 діб.
Поки триває слідство вчителька працює, а от шестикласника до школи мати не пускає. Планує перевести його на домашню форму навчання, або шукатиме інший навчальний заклад.
по теме
В Киеве все школы перевели на дистанционное обучение, это было сделано в связи с переходом столицы в "красную" зону
В России, в поселке Сарс под Пермью, ученик пронес в школу охотничий карабин и устроил стрельбу
В среду, 13 октября, министр образования Шкарлет заявил о том, что по просьбе правительства каникулы у школьников начнутся с 14 октября
В Днепре задержали работников колл-центра, которые действовали от имени коллекторских компаний "Алурія", "Елада", "Кредитплюс". Они угрожали целой школе в Киевской области, запугивали директора, рисовали позорные фотожабы на учителей, что повлекло за собой увольнение одной из них под психологическим давлением.
TikTok-блогерша смогла узнать об измене мужа во время родов лучшей подруги
Вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було одинадцять і шістнадцять років, дівчинці - дванадцять.