Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу в пришвидшеному режимі.

Депутати хочуть посилити відповідальність за підроблені ковід-сертифікати.

Напередодні у першому читанні проголосували законопроєкт, згідно з яким за купівлю документа пропонують давати два роки обмеження волі або штраф до 34 тисяч, а продавцям фейкових сертифікатів - до 3-х років позбавлення волі і штраф до 170 тисяч гривень.

Також Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу в пришвидшеному режимі.