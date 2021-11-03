Депутати посилять відповідальність за підробку ковід-сертифікатів [ Редактировать ]
Депутати хочуть посилити відповідальність за підроблені ковід-сертифікати.
Напередодні у першому читанні проголосували законопроєкт, згідно з яким за купівлю документа пропонують давати два роки обмеження волі або штраф до 34 тисяч, а продавцям фейкових сертифікатів - до 3-х років позбавлення волі і штраф до 170 тисяч гривень.
Також Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу в пришвидшеному режимі.
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