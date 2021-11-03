Парламент розгляне відставку п'ятьох урядовців [ Редактировать ]
Сьогодні Верховна Рада розгляне відставку п'ятьох урядовців.
А саме звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра - міністра економіки, Олексія Резнікова і Олега Уруського з посад віцепрем'єрів і Андрія Тарана з посади міністра оборони.
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