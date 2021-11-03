В Австралії живою і неушкодженою знайшли 4-річну дитину, яка зникла понад два тижні тому. Дівчинку виявили у зачиненому будинку в містечку Карнарвон - за 100 кілометрів від місця, де її бачили востаннє.

Маленька Клео Сміт зникла 16 жовтня з кемпінгу, у якому відпочивала родина. Увечері дитину вклали спати, а зранку її вже не було. Поліція запідозрила викрадення.

За інформацію, що допоможе розкрити цю справу, обіцяли мільйон австралійських доларів. Нині повідомляють про одного затриманого за причетність до імовірного викрадення.