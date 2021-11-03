Уже со следующей недели в Украине от работы начнут отстранять невакцинированных педагогов и чиновников. Об этом свидетельствует постановление правительства.

Официально это можно будет сделать с 8 ноября.

Так, руководству государственных органов, предприятий, учреждений и организаций необходимо отстранить от работы сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от COVID, но чьи профессии входят в перечень обязательных для вакцинации.

Требование не распространяется на тех, у кого есть абсолютные противопоказания к вакцинации от COVID и имеют соответствующее медицинское заключение.

Кто обязательно должен вакцниоваться?

Согласно перечню профессий, обязательных для вакцинации от COVID, прививки должны сделать сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.

Как получить документ о противопоказаниях?

Противопоказания к вакцинации от COVID может устанавливать семейный или лечащий врач. Он должен выдать соответствующее заключение. При этом противопоказания могут быть временными или абсолютными.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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