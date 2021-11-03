Когда от работы начнут отстранять невакцинированных педагогов и чиновников [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Уже со следующей недели в Украине от работы начнут отстранять невакцинированных педагогов и чиновников. Об этом свидетельствует постановление правительства.
Официально это можно будет сделать с 8 ноября.
Так, руководству государственных органов, предприятий, учреждений и организаций необходимо отстранить от работы сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от COVID, но чьи профессии входят в перечень обязательных для вакцинации.
Требование не распространяется на тех, у кого есть абсолютные противопоказания к вакцинации от COVID и имеют соответствующее медицинское заключение.
Кто обязательно должен вакцниоваться?
Согласно перечню профессий, обязательных для вакцинации от COVID, прививки должны сделать сотрудники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.
Как получить документ о противопоказаниях?
Противопоказания к вакцинации от COVID может устанавливать семейный или лечащий врач. Он должен выдать соответствующее заключение. При этом противопоказания могут быть временными или абсолютными.
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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
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