В среду, 3 ноября, в Киеве проходит протест "антивакцинаторов". К охране правопорядка привлекли Национальную гвардию Украины. Об этом сообщает пресс-службу полиции.

Представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы, сотрудники полиции диалога, а также военнослужащие Нацгвардии следят за правопорядком, сообщили в полиции.

Полицейские обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать в исполнении ими служебных обязанностей.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отреагировал на митинг "антивакцинаторов" в Киеве. Он его назвал намешкой над медиками.

Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида.

Читайте также, в киевских пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции перед переходом столицы в "красную" зону карантина наблюдаются огромные очереди из желающих сделать прививку. Возле пункта иммунизации, который находится на территории Международного выставочного центра, стояла очередь из почти 200 человек.

Кроме того, в Украине используют вакцины от коронавируса AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Moderna, и среди этих одобренных ВОЗ для экстренного использования препаратов ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская назвала самый безопасный.

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