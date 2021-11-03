Под Верховной Радой митингуют украинцы: что произошло [ Редактировать ]
Источник: Обозреватель
В среду, 3 ноября, под Верховной Радой Украины собрались противники вакцинации со всех уголков страны. Люди с плакатами "не может быть дискриминации по медицинским признакам" и "нет медицинским экспериментам" блокируют дороги рядом с правительственным кварталом.
Так, около 08:00 под стены парламента пришли несколько сотен человек, далее продолжали подтягиваться еще участники. Основными требованиями антивакцинаторов стали:
- права людей,
- отмена карантинных ограничений,
- запрещение принудительной медицины в Украине.
Отметим, что митинг проходит без масок - это было главным требованием к участникам.
Митингующие перекрыли проезжую часть, что вызвало шквал возмущений среди водителей города.
Правоохранители на акцию против вакцинации поначалу не реагировали. Хотя в Мариинском парке наготове стояло несколько автобусов со спецназовцами.
Читайте также, в киевских пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции перед переходом столицы в "красную" зону карантина наблюдаются огромные очереди из желающих сделать прививку. Возле пункта иммунизации, который находится на территории Международного выставочного центра, стояла очередь из почти 200 человек.
Кроме того, в Украине используют вакцины от коронавируса AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Moderna, и среди этих одобренных ВОЗ для экстренного использования препаратов ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская назвала самый безопасный.
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