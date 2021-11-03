Чи був напад - тепер встановлює поліція.

Скандал у 120-тій школі Дніпра. Мати шестикласника, якого вчителька математики нібито принизила, прийшла до закладу з'ясувати стосунки. Педагога, за словами директора, побили ногами й довели до гіпертонічного кризу. А мати усі звинувачення відкидає, мовляв, із вчителькою лише розмовляла. Правди шукали наші кореспонденти.

Кричала, що я тебе поб'ю, що я тобі переламаю руки і ноги за своїх дітей я глотку всім порву.

Директорка школи переповідає журналістам подробиці конфлікту між педагогом і матір'ю учня. Вчителька, нібито відсадила хлопця за окрему парту, бо він бавився на уроці. Школяр поскаржився мамі. Та прийшла шукати правди, та ще й зі старшим сином. Після словесної перепалки, за словами директорки, дійшло до бійки.

Любов Рудник, директорка Навчально-виховного комплексу № 120:

Підскочила ця жінка, почали бити ногами і її повнолітній син продовжували це побиття. Це трапилося на очах у дітей. Діти вискочили з класу захистити вчителя, але вона їх назад направила до класу.

Побита вчителька математики звернулася до шкільної медсестри. Та каже - педагога ледь не довели до інсульту.

Зінаїда Шпортак, шкільна медсестра:

Она рассказала, что ее избили, у нее ноги болели. Я ей померяла давление, у нее давление 180 на 100, у нее криз гипертонический был. Ее всю телепало. Я ее положила, дала таблеточку.

Марині Владиславівні, так звати вчительку, - 56 років. Говорити з журналістами відмовилася. Натомість свою версію конфлікту розповіла мати шестикласника.

Вікторія Матях, мати учня 6 класу Навчально-виховного комплексу № 120:

Учительница начала настраивать детей его класа из-за того, что он там улыбнулся, засмеялся. Я, как мать, прихожу и защищаю своих детей. Она забежала в клас, я пыталась за ней пойти, чтобы дальше общатся.

Старший син, який приходив із матір'ю до школи, наполягає - педагога й пальцем не торкнулися.

Віталій Хижняк, брат учня СШ №120:

Никогда такого не было. Для меня табу поднимать ноги или руки на женщину. Нас даже тренера учили - силу нужно показывать в зале, а не на улице.

Чи був напад - тепер встановлює поліція. Слідчі чекають на результати огляду постраждалої. А поки склали адмінпротоколи про дрібне хуліганство.

Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:

Якщо у вчительки будуть тілесні ушкодження, наприклад, легкі тілесні ушкодження, то будуть внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією 125. Все буде залежати від ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень. Від штафу до адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Поки триває слідство, вчителька працює, а от шестикласника до школи мати не пускає. Планує перевести його на домашню форму навчання, або шукатиме інший навчальний заклад.