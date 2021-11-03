Том Хэнкс отказалcя лететь в космос за $28 млн (видео) [ Редактировать ]
Источник: The Washington Post
Голливудский актер Том Хэнкс заявил, что глава Amazon Джефф Безос предлагал ему полет в космос за $28 млн. Актер рассказал о предложении одного из самых богатых людей в мире на шоу Джимми Киммела.
Хэнкс отказался платить, и вместо него в полет на корабле Безоса New Shepard отправился 90-летний актер Уильям Шетнер - звезда сериала "Звездный путь" (Star Trek), сыгравший Капитана Кирка.
Ну, да, при условии, что я заплачу... Вы знаете, это обошлось бы мне в 28 миллионов долларов, или что-то около того. Я не бедствую, Джимми. Не бедствую. Но 28 миллионов баксов платить не буду.
Многоразовый суборбитальный корабль New Shepard 13 октября успешно завершил второй пилотируемый полет, а Шетнер стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе.
Шетнер и Хэнкс - не единственные голливудские звезды, которым предлагали выход на орбиту. В прошлом году было объявлено, что Том Круз отправится в космос, чтобы снять новый фильм вместе с режиссером Дугом Лиманом.
Напомним, что 9 июля Тому Хэнксу исполнилось 65 лет. Актер дважды удостоился самой престижной кинопремии "Оскар". Хэнкс получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994).
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