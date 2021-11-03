Шесть разных исследований, посвященных влиянию физических упражнений на появление болей в коленях у спортсменов, показали отсутствие связи между частотой и продолжительностью тренировок и развитием остеоартроза коленного сустава. Статья с выводами ученых была опубликована в журнале Arthritis & Rheumatology.

Британские и американские специалисты провели метаанализ работ о связи тренировок ног с развитием артроза, чтобы дать однозначный ответ людям, которые планирует заняться спортом, но беспокоится о своих коленях.

Медики проанализировали данные о 5065 добровольцах старше 45 лет, занимавшихся спортом в течение 5-12 лет. Сколько-нибудь значимой связи между риском развития остеоартроза коленного сустава и количеством упражнений и подходов, найдено не было.

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Исследователям не удалось оценить влияние отдельных упражнений на нагрузки, испытываемые коленями. Например, бег может быть вреден, а упражнения на растяжку, наоборот, облегчают самочувствие страдающих от болей в суставах.

Не исключено, что связь между определенными формами тренировок (например, силовых упражнений ног) и остеоартрозом коленного сустава все же существует.

Медики призывают к осторожности тех атлетов-аматоров, которые предрасположены к болезням суставов или страдают от прежних травм.

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