Ученые дали ответ, вредят ли коленям частые тренировки [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Шесть разных исследований, посвященных влиянию физических упражнений на появление болей в коленях у спортсменов, показали отсутствие связи между частотой и продолжительностью тренировок и развитием остеоартроза коленного сустава. Статья с выводами ученых была опубликована в журнале Arthritis & Rheumatology.
Британские и американские специалисты провели метаанализ работ о связи тренировок ног с развитием артроза, чтобы дать однозначный ответ людям, которые планирует заняться спортом, но беспокоится о своих коленях.
Медики проанализировали данные о 5065 добровольцах старше 45 лет, занимавшихся спортом в течение 5-12 лет. Сколько-нибудь значимой связи между риском развития остеоартроза коленного сустава и количеством упражнений и подходов, найдено не было.
Исследователям не удалось оценить влияние отдельных упражнений на нагрузки, испытываемые коленями. Например, бег может быть вреден, а упражнения на растяжку, наоборот, облегчают самочувствие страдающих от болей в суставах.
Не исключено, что связь между определенными формами тренировок (например, силовых упражнений ног) и остеоартрозом коленного сустава все же существует.
Медики призывают к осторожности тех атлетов-аматоров, которые предрасположены к болезням суставов или страдают от прежних травм.
"Подробности" ранее писали о том, что ученые нашли связь между женским оргазмом и высотой каблуков.
по теме
У женщин, предпочитавших каблук высотой 3-5 см и диаметром от 3 см, проблем с органами малого таза было гораздо меньше, чем у всех остальных
Нідерландська актриса Астрід Нейсе нарешті наважилася на курс терапії. Уже багато років жінка потерпає від трипанофобії. Тобто, панічно боїться голок, шприців, уколів.
Операція тривала 27 годин. Одразу після неї Мері й Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної.
Операція тривала 27 годин. Одразу після неї Мері й Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної.
В матче 27-го тура чемпионата Норвегии по футболу между Согндалом и Стьордалс-Блинк случился ужасный эпизод