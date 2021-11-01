Ученые нашли связь между женским оргазмом и высотой каблуков [ Редактировать ]
Источник: wallhere
Обувь на каблуке 3-5 см повышает шансы женщины на оргазм и в целом на нормальную работу органов малого таза. К такому выводу пришли урологи из Фуданьского университета в Шанхае (Китай). Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Translational Andrology and Urology.
Ученые провели письменный опрос среди 1263 китаянок. Женщин попросили ответить на вопросы относительно дисфункции тазового дна: боли, недержание мочи, проблемы с половой жизнью и т.д. Также их опросили относительно того, какую обувь они предпочитают носить.
Медики разделили респонденток на четыре группы в зависимости от высоты каблуков: менее 3 см, 3-5 см, 5-7 см и более 7 см.
Выяснилось, что у женщин, предпочитавших каблук высотой 3-5 см и диаметром от 3 см, проблем с органами малого таза было гораздо меньше, чем у всех остальных.
Урологи пришли к выводу, что высокие каблуки позволяют держать в тонусе мышцы тазового дна. От этого зависит правильная работа внутренних органов, в том числе половых.
Ранее "Подробности" писали о том, что оргазм помогает женщине утолить головную боль.
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