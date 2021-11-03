За числом нових інфікувань - Україна п'ята у світі. Попереду США, Росія, Велика Британія і Туреччина. Загалом напередодні на планеті захворіло 385 тисяч людей, майже сім тисяч померли. Польща та Австрія пропонують протиковідні щеплення третьою дозою всім дорослим.

Бустерний укол можна зробити через пів року після завершеного курсу імунізації, коли знижується кількість антитіл в організмі. У Польщі повністю вакциновано половину населення, в Австрії - 62%. А Сполучені Штати остаточно схвалили вакцину "Пфайзер" для щеплення дітей 5-11 років. Колотимуть препарат двічі з інтервалом три тижні - третиною дози.