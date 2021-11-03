Російські коштовності часів революції підуть з молотка у Женеві [ Редактировать ]
Царські коштовності, які вивезли з Росії під час революції 1917 року - виставили на аукціон. Головний лот - каблучка з рожево-помаранчевим діамантом понад 25 каратів завважки. Стартова ціна - чотири мільйони доларів. А за пару квадратних діамантових сережок - шість мільйонів. З молотка піде й овальна сапфірова брошка з діамантами й такі самі кліпси. Колись цей набір належав великій княгині Марії Павлівні, яка була тіткою останнього російського імператора - Миколи Другого. Аукціон стартує за тиждень у Женеві.
Олівер Вагнер, експерт аукціонного дому коштовностей:
Марія Павлівна була королевою суспільного життя Санкт-Петербурга. Її колекція прикрас - унікальна, вона дуже полюбляла дорогоцінне каміння. Під час Революції вона втекла чи не останньою - у 1919 році. Але за два роки до цього передала всі свої коштовності одному джентльмену, якому довіряла - британському дипломату.
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