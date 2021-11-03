Найбільш затяті мітингарі стверджували, що Ковід - це вигадка

А поки депутати вирішували долю міністрів та олігархів, під парламентом - відбувся марш... антивакцинаторів.

Від ранку вони перекрили урядовий квартал. Тож центр Києва паралізували затори. Сотні людей без масок, бо це була їхня принципова позиція - з плакатами вимагали скасувати обмеження для нещеплених та обов'язкову вакцинацію. Мовляв, це - порушує їхні права. Найбільш затяті мітингарі стверджували, що Ковід - це... вигадка, а щеплення - це чипування. До слова, сьогодні такі акції відбулися ще в кількох українських містах.

Володимир, протестувальник:

То, что нам рассказывают про этот ковид, мы не видим альтернативной точки зрения по каналам. Действительно ли те статистические данные, которые нам поступают из разных источников, действительно ли они правдивы?

Юлія, протестувальниця: