Комунальні тарифи цієї зими мають лишитися незмінними. Принаймні, у цьому запевняє прем'єр Денис Шмигаль. Він нагадав, що розмір сум у платіжках встановлює влада на місцях. Але цього року голови міст підписали меморандум із Кабміном і Нафтогазом, в якому зобов'язалися не підвищувати тарифи. В обмін на це уряд погодився на реструктуризацію боргів теплокомуненерго. Усе це має пом'якшити удар від різкого зростання цін на газ.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: