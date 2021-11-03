Комунальні тарифи цієї зими мають лишитися незмінними - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Комунальні тарифи цієї зими мають лишитися незмінними. Принаймні, у цьому запевняє прем'єр Денис Шмигаль. Він нагадав, що розмір сум у платіжках встановлює влада на місцях. Але цього року голови міст підписали меморандум із Кабміном і Нафтогазом, в якому зобов'язалися не підвищувати тарифи. В обмін на це уряд погодився на реструктуризацію боргів теплокомуненерго. Усе це має пом'якшити удар від різкого зростання цін на газ.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Перед нами усіма стоїть завдання для забезпечення достатньої кількості ресурсів для того, аби вся країна була з теплом. Осінньо-зимовий період буде складним, але уряд підготував декілька різних сценаріїв, аби ми все ж таки спокійно його пройшли.
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