Розшукуються - свідки. Поліція закликає відгукнутися очевидців резонансної аварії - у середмісті Харкова. Просять надати будь-які відеодокази.

Ідеться про "мажорна" ДТП минулого тижня. Коли 16-річний Микола Харківський Без прав за кермом "Інфініті" влаштував смертельні перегони. На шаленій швидкості він пролетів на червоне світло - і буквально зніс "Шевроле". Водій загинув на місці. Підлітка арештували на два місяці. Йому загрожує до вісім років ув'язнення.