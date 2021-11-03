Дитина в пакеті - на вулиці! У Тернополі на закинутому заводі - знайшли немовля. Маленького хлопчика помітила школярка. Зараз ним опікуються лікарі.

У якому стані малюк? І хто мати новонародженого знайди? - дізнавалися наші кореспонденти.

Це хто? - Хлопець. - Хлопець…О, красевець.

Бригада швидкої оглядає новонародженого малюка на прилавку магазину. Дитину закутують в одноразові пелюшки та рушники. І мчать - до дитячої лікарні.

Воно в пакеті було, воно змерзло... Його загріти треба.

Тернопільських медиків викликали продавчині. А до них немовля принесла 14-річна дівчинка. Малесенького хлопчика знайшла випадково - на території закинутого міського молокозаводу. Дитячий плач почула з однієї із будівель. Коли зайшла всередину - побачила на землі, серед сміття пакет, а в ньому - голе немовля. Медики кажуть: малюк пролежав на вулиці максимум годину-дві.

Людмила Лугова, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня":

Стан дитинки стабільний, переохолодження воно перенесло не критично. На сьогодні тривають дообстеження, наразі не годується, тому що є харчовий дистрес.

Однак прогнозів щодо стану хлопчика лікарі давати не беруться.

Людмила Лугова, завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня":

Ми не можемо знати, як поведе себе стан дитини після того, що дитинка народилася в асептичних умовах, після того що мала переохолодження, плюс до того - вона мала і внутрішньоутробні питання і проблеми.

Породіллю активно розшукує поліція. Проте правоохоронці припускають, що немовля могли завезти з іншого міста. Перевіряють відео з камер спостережень на дорогах.

Олександр Богомол, начальник ГУ Нацполіції в Тернопільській області:

Поліція звертається до батьків дитини зголоситися, адже дитина жива, здорова. В такому випадку по цій ситуації, що ми маємо сьогодні, можуть нести кримінальну відповідальність за залишення дитини в загрозливому стані.

У пологових будинках України вже багато років діє спеціальна програма - "вікно життя". Будь-яка жінка може анонімно залишити в цьому місці своє немовля. І водночас не нестиме кримінальної відповідальності. У Тернополі цьогоріч ним скористалися вже двічі.