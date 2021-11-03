Одинадцять австралійців стали мультимільйонерами завдяки лотереї [ Редактировать ]
Одинадцять австралійців стали мультимільйонерами завдяки лотереї. Повністю комбінацію виграшних цифр відгадала жителька штату Квінсленд. Вона отримає джекпот - 25 мільйонів доларів. Жінка придбала щасливий білет онлайн і до останнього вагалася, чи брати участь у розіграші. Але тепер може не працювати до кінця життя - та ще й допомогти родичам. Решта переможців розділили між собою ще 25 мільйонів. Одержать по два з половиною - кожен. Цей розіграш став третім настільки грошовитим в Австралії цього року.
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