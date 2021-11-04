Квентін Тарантіно продасть сім сцен з "Кримінального чтива", які не ввійшли у фінальну версію фільму.

Окрім відео, режисер також виставить на продаж оригінальний рукописний сценарій кінострічки та свій ексклюзивний аудіокоментар. Усі лоти матимуть сертифікат, що підтверджує їхню оригінальність.

Чи будуть колись виставлені фрагменти у відкритому доступі, наразі - невідомо. Нагадаю, фільм "Кримінальне чтиво" здобув "Золоту пальмову гілку", найвищу нагороду в Каннах у 1994 році. А за рік - "Оскар" за найкращий сценарій.