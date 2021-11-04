Двоє українців загинули під час авіакатастрофи в російському Іркутську. Вони були членами екіпажу. Таку попередню інформацію оприлюднили у вітчизняному МЗС.

Нині очікують упізнання жертв катастрофи. Для родичів відкрили гарячу лінію. Усього на облавку було дев'ятеро людей, п'ятеро - члени екіпажу. Решта супроводжували вантаж.

Не вижив ніхто. Транспортний літак АН-12 належав білоруській авіакомпанії "Гродно". Він доправляв продукти на Чукотку. Із радарів зник на зворотному шляху. Попередньо причиною авіатрощі називають зледеніння фюзеляжу.