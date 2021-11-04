В Іркутську під час авіатрощі загинули двоє українців [ Редактировать ]
Двоє українців загинули під час авіакатастрофи в російському Іркутську. Вони були членами екіпажу. Таку попередню інформацію оприлюднили у вітчизняному МЗС.
Нині очікують упізнання жертв катастрофи. Для родичів відкрили гарячу лінію. Усього на облавку було дев'ятеро людей, п'ятеро - члени екіпажу. Решта супроводжували вантаж.
Не вижив ніхто. Транспортний літак АН-12 належав білоруській авіакомпанії "Гродно". Він доправляв продукти на Чукотку. Із радарів зник на зворотному шляху. Попередньо причиною авіатрощі називають зледеніння фюзеляжу.
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На борту літака, який розбився у Росії, біля Іркутська, було двоє українців. Таку попередню інформацію оприлюднили у вітчизняному МЗС. Нині очікують упізнання жертв катастрофи.
На борту було семеро людей - громадяни Росії, Білорусі й два українці. Ніхто не вижив. Відомо, що АН-12 належав білоруській авіакомпанії "Гродно".
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