От каких продуктов нужно отказаться: совет диетолога [ Редактировать ]
Доктор медицинских наук, диетолог из известной американской клиники Майо Кэтрин Зерацки рассказала о пяти продуктах питания, отказ от которых поможет продлить жизнь, передает newsyou.info.
Речь идет об ультрапастеризованных продуктах, обработанном красном мясе и полуфабрикатах, жареной пище, продуктах с добавлением сахара и чрезмерном количестве алкоголя. От подобных привычек в еде стоит отказаться ради улучшения самочувствия и собственного долголетия, уверяет медик.
Эксперт отмечает, что продукты с минимальной обработкой, например консервированные овощи и замороженное мясо, обычно содержат полезные вещества - витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.
В свою очередь продукты с высокой степенью переработки, к примему полуфабрикаты или магазинный хлеб, содержат насыщенные жиры, добавленные сахара и практически не содержат клетчатку. Диетолог отметила, что такая пища содержит в себе больше калорий, чем питательных веществ (витамины и минералы).
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