Как питаться при артрите: советы медиков [ Редактировать ]
В общей структуре заболеваемости артрит занимает третье место после болезней органов кровообращения и пищеварения, а в структуре первичной инвалидности - лидирующие позиции (второе место), передает newsyou.info.
Артрит - это заболевание, связанное с болью в суставах наряду с воспалением, и одна из основных причин инвалидности. Оно усугубляется такими продуктами, как красное мясо, сахар, жиры, соль, кофеин и пасленовые растения (например, помидоры, баклажаны); когда потребление этой пищи сокращается, симптомы артрита уменьшаются.
Некоторые из продуктов можно включить в свой утренний рацион. Они борются с воспалением и отлично подходят для вкусного и полезного завтрака. По мнению специалистов, ослабить симптомы артрита помогут:
- ячменная каша;
- пшеничная каша;
- орехи (арахис, миндаль);
- фрукты и ягоды (манго, вишня, арбуз, виноград).
Несколько советов по поводу завтрака для людей с артритом также опубликовал журнал Arthritis Today. Специалисты рекомендуют:
- выбирать цельнозерновые продукты (хлопья, крупы, хлеб) с высоким содержанием клетчатки (не менее 3-5 г на порцию) и низким содержанием сахара и соли;
- останавливать выбор на овсяных хлопьях, которые следует варить, а не на овсянке быстрого приготовления;
- следить за содержанием жиров в продуктах;
- не добавлять в чай или кофе сахар – вместо этого лучше добавить в напиток корицу, богатую антиоксидантами и полифенолами.
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