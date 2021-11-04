За останню добу в столиці Білорусі приземлилося до десяти літаків

Сотні авіапасажирів із Близького Сходу щодня прибувають до Мінська. Лише за останню добу в столиці Білорусі приземлилося до десяти літаків із Сирії, Лівану, Туреччини та Єгипту. Згідно із зимовим розкладом мінського летовища, там щотижня очікують рейс із Багдада та щодня - із Дубая.

Про те, що цих "туристів зі сходу" білоруська влада спрямовує до кордонів ЄС - неодноразово заявляли країни Балтії та Польща. В останній - через навалу нелегалів - запровадили надзвичайний режим. Від серпня польські прикордонники зафіксували понад 30 тисяч спроб незаконного перетину кордону.