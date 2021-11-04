Екзотичну контрабанду виявили буковинські прикордонники [ Редактировать ]
Екзотична контрабанда! Змій та ящірок виявили буковинські прикордонники на пункті пропуску "Порубне", коли оглядали мікроавтобус. Увагу правоохоронців привернула коробка з отворами для повітря. У ній і перевозили плазунів.
Але жодних документів на живий вантаж ні у водія, ні в пасажира автівки не було. Коробку вони нібито погодилися передати в Італію. Фахівці упізнали в "нелегальних мігрантах" зелених пітонів і рідкісних варанів. Що робити з рептиліями - ще не вирішили.
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