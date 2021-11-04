Заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальних майданчиках - вимагають понад двісті голлівудських операторів. Вони написали відкритого листа після загибелі українки Галини Хатчинс від рук Алека Болдвіна під час знімання вестерну.

І закликають керівництво профспілок, продюсерів і законодавців узаконити цю ініціативу. На її підтримку стають і деякі політики. Зокрема, сенатор від Каліфорнії та губернатор штату Нью-Мексико. Там готові запровадити таку заборону на місцевому рівні.