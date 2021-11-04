Голлівудські оператори вимагають заборонити використання справжньої зброї [ Редактировать ]
Заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальних майданчиках - вимагають понад двісті голлівудських операторів. Вони написали відкритого листа після загибелі українки Галини Хатчинс від рук Алека Болдвіна під час знімання вестерну.
І закликають керівництво профспілок, продюсерів і законодавців узаконити цю ініціативу. На її підтримку стають і деякі політики. Зокрема, сенатор від Каліфорнії та губернатор штату Нью-Мексико. Там готові запровадити таку заборону на місцевому рівні.
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Вони написали відкритого листа після загибелі українки Галини Гатчинс від рук Алека Болдвіна на зйомках вестерну. І закликають керівництво профспілок, продюсерів та законодавців узаконити цю ініціативу.
Розслідування загибелі українки Галини Гатчинз під час знімання вестерну у США зосередилося на двох особах. У центрі уваги правоохоронців - експертка, яка готувала зброю для Алека Болдвіна, та асистент режисера.
У центрі уваги правоохоронців - експертка, яка готувала зброю для Алека Болдвіна, та асистент режисера, який передав її акторові.
Реквізитну зброю підготував спеціаліст, а Болдвіну її передав помічник режисера. Сам актор заявив, що невимовно шокований тим, що сталося.
Поранив режисера й убив операторку. Згодом з'ясувалося, ця жінка - українка. Галина Хатчинс. Вона довгий час жила в Києві, але потім переїхала до Америки.