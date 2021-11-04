На кисневі станції для лікарень виділили додаткові кошти [ Редактировать ]
І додаткові видатки будуть. На кисневі станції для лікарень. На це Верховна Рада сьогодні виділила 800 мільйонів гривень. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для таких станцій. Іншим голосуванням нардепи доручили спікеру якнайшвидше підписати закон. Ці два голосування об'єднали залу. Усі фракції та групи голосували "За".
Петро Порошенко, народний депутат:
Я твердо переконаний, що ми маємо, дорогі друзі, продовжити цю практику, бо коли ми об'єднуємось, в нас все виходить, якщо ми зараз об'єднаємось, я думаю, буде дуже важливим прослідкувати ціни, за якими купуються станції.
Інна Совсун, народний депутат, "Голос":
Киснева станція поставлена в лікарні, після цього перестає залежати від зовнішніх постачань кисню. Не потрібно переживати - чи поставлять кисень чи ні, станція генерує кисень в прямому сенсі цього слова.
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