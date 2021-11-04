І додаткові видатки будуть. На кисневі станції для лікарень. На це Верховна Рада сьогодні виділила 800 мільйонів гривень. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для таких станцій. Іншим голосуванням нардепи доручили спікеру якнайшвидше підписати закон. Ці два голосування об'єднали залу. Усі фракції та групи голосували "За".

Петро Порошенко, народний депутат:

Я твердо переконаний, що ми маємо, дорогі друзі, продовжити цю практику, бо коли ми об'єднуємось, в нас все виходить, якщо ми зараз об'єднаємось, я думаю, буде дуже важливим прослідкувати ціни, за якими купуються станції.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":