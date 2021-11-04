Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти коронавірусу [ Редактировать ]
Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти коронавірусу! Тамтешній регулятор рекомендує вживати препарат "Молнупіравір", щойно тест на Ковід виявився позитивним. Термін лікування - п'ять днів.
На ранній стадії пігулки запобігають важкому перебігу хвороби. У разі середньої тяжкості - ліки радять лише пацієнтам з так званої групи ризику. Це люди за 60, а також ті, хто має ожиріння, діабет чи серцево-судинні захворювання. Таблетки не дають вірусу розмножуватися в організмі - і людина одужує швидше.
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Есть целый ряд лекарственных препаратов, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях. Среди них кортикостероиды, антибиотики и противовирусные препараты
Штам - зі складною назвою "Ей Вай чотири крапка два", або спрощено - "Дельта плюс", вже шириться Великою Британією.
Діти від 12 до 15 років можуть щепитися проти коронавірусу в школах. Навіть, якщо їхні батьки проти.
Діти від 12 до 15 років наразі можуть щепитися проти коронавірусу в школах. І навіть, якщо їхні батьки проти.
Ці помаранчеві намети мобільного госпіталю - на подвір'ї Каховської лікарні ім. родини Панкеєвих - встановили, бо потужностей місцевої ковідної лікарні виявилося недостатньо, щоб впоратися з напливом хворих.