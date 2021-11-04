Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти коронавірусу! Тамтешній регулятор рекомендує вживати препарат "Молнупіравір", щойно тест на Ковід виявився позитивним. Термін лікування - п'ять днів.

На ранній стадії пігулки запобігають важкому перебігу хвороби. У разі середньої тяжкості - ліки радять лише пацієнтам з так званої групи ризику. Це люди за 60, а також ті, хто має ожиріння, діабет чи серцево-судинні захворювання. Таблетки не дають вірусу розмножуватися в організмі - і людина одужує швидше.