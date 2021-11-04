Кортежі й чартери. Провідних політиків світу, які брали участь у Кліматичному саміті в Глазго, тепер звинувачують у нещирості. Адже президенти й прем'єри палко закликали скоротити викиди в атмосферу, а самі замовили приватні літаки й колони машин супроводу.

Кого зачепив цей скандал? І кого тепер критикує преса? Дмитро Анопченко назве всі прізвища.

До Глазго світові лідери, політики й перші особи міжнародних структур їхали з метою врятувати планету, зупинити кліматичні зміни. Водночас самі поступитися звичним комфортом не захотіли.

Тисячі делегатів прибули на ООНівську конференцію спецлітаками. І якщо главам держав "борт номер один" належить за статусом (хоча могли б й інших членів делегації із собою взяти), то решта учасників заходу - чартерні рейси собі замовили. За два тижні саміту в Шотландії очікують чотири сотні приватних джетів! Принц Чарльз, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, мільярдери - на кшталт Джефа Безоса - і особисто Джо Байден, борт якого супроводжували ще чотири великих літаки…

До місцевого аеропорту приватні лайнери прибували так масово, що порожнім доводилося негайно відлітати. Часто на десятки кілометрів, щоб знайти місце паркування на інших летовищах. А це неймовірне навантаження на довкілля - викиди через таке авіаскупчення - катастрофічні, - з'ясувала британська The Telegraph.

Очікується, що через кліматичну конференцію приватні літаки викинуть двоокису вуглецю в атмосферу стільки ж, скільки чотири тисячі 200 британців викидають за весь рік. А це - близько вісімдесяти п'яти відсотків усього CO2, який забруднить повітря.

Невеличкі VIP-джети спроєктовані так, що викидають удесятеро (!) більше шкідливих газів (у розрахунку на одного пасажира), ніж регулярні рейси.

Ви запитаєте - звідки ж решта, 15%? Це викиди від автомобілів. А кортежі у політиків довжелезні. Наприклад ось цей, Джо Байдена, за повідомленням місцевої преси налічував близько ста машин! Лише з аеропорту Единбурга його супроводжували 22 автівки - а це чотири тонни CO2 на шляху туди й назад. І це ще ніхто не підрахував страшні викиди від машин місцевих жителів, які стояли в пробках, пропускаючи високих гостей.

І коли на вулиці міста виходили протестувальники, вони якраз і говорили про нещирість політиків. Мовляв, із трибуни лунають красиві слова, а реальність - інша. Наприклад, гостей конференції розселили на двох круїзних лайнерах. Але електрику до суден не подали - вони весь час стояли із увімкненими дизельними двигунами, забруднюючи повітря. І ці подвійні стандарти - в усьому; політики не готові навіть від частини своїх преференцій відмовитися - констатують лідери екологічних організацій.

Хай подивляться правді в очі й виконують свої ж обіцянки! Для планети зараз критичний момент в історії, і світові лідери мають демонструвати політичну волю!

Але той самий Борис Джонсон повернеться в Лондон на приватному літаку, хоча потягом йому лише чотири з половиною години їхати. І главу Єврокомісії за таке рішення критикують… Можливо світ змінився б швидше, якби перші особи подали інший приклад, а не діяли так, як звикли.