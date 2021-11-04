Витрачати час на такі питання зараз недоречно

Не на часі. Перейменування вулиць за пандемії коронавірусу та економічної кризи викликало хвилю дискусій у Київраді. У столиці змінили назви 12 вулиць і провулків, а також перейменували дві площі та сквер. Опозиція ж упевнена: витрачати час на такі питання зараз недоречно.

Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":