У столиці змінили назви 12 вулиць і провулків [ Редактировать ]
Не на часі. Перейменування вулиць за пандемії коронавірусу та економічної кризи викликало хвилю дискусій у Київраді. У столиці змінили назви 12 вулиць і провулків, а також перейменували дві площі та сквер. Опозиція ж упевнена: витрачати час на такі питання зараз недоречно.
Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы переживаем очень сложные времена в нашей стране и в городе Киеве. Сложные потому, что на нас давит ковид и эти проблемы формируют не очень оптимистическое настроение у людей. С другой стороны идет очень активная инфляция, большой рост цен - и в это время в Киевсовете, почти до обеда практически, несколько часов, обсуждается вопрос переименование киевских улиц.
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